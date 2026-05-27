Spanien: Polizei durchsucht Zentrale von Sánchez’ Partei
Zusammenfassung
- Polizei durchsucht Zentrale der regierenden Sozialdemokraten in Madrid wegen Verdachts auf illegale Parteifinanzierung.
- Die Ermittlungen richten sich gegen die PSOE und betreffen auch Vertraute sowie Familienmitglieder von Ministerpräsident Sánchez.
- Zehntausende forderten bei einer Großdemonstration in Madrid den Rücktritt von Sánchez.
Die spanische Polizei hat Medienberichten zufolge am Mittwoch die Zentrale der regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid durchsucht. Ziel des gerichtlich angeordneten Einsatzes sei es gewesen, Informationen über eine mögliche illegale Parteifinanzierung zu sammeln, berichteten mehrere spanische Medien. Die Polizeieinheit Guardia Civil bestätigte einen Einsatz von Beamten in dem Gebäude.
Reihe von Korruptionsskandalen
Einzelheiten wurden unter Verweis auf laufende Untersuchungen nicht genannt. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Sánchez sieht sich mit einer Reihe von Korruptionsskandalen konfrontiert. Dazu gehören Ermittlungen gegen enge Vertraute sowie Familienmitglieder des Regierungschefs. Am Samstag hatten bei einer Großdemonstration in Madrid Zehntausende Menschen den Rücktritt von Sánchez gefordert.
Kommentare