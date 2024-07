Spanien: Streit über 6.000 geflüchtete Minderjährige entbrannt

Auslöser ihres Protests waren die vielen afrikanischen Geflüchteten, die in letzter Zeit an den Küsten ihrer Wohnorte ankommen. Bis Ende Juni sind nach Regierungsangaben mehr als 19.000 Migranten an Bord von knapp 300 Booten auf den Inseln eingetroffen. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres waren es mit rund 7.000 Migranten weniger als halb so viele.

Es wird vermutet, dass der Anstieg unter anderem mit der politischen und sozialen Krise im Senegal zusammenhängt.