Pedro Sánchez in der Krise: Korruptionsvorwürfe erschüttern Spaniens Sozialisten

Als Pedro Sánchez am vergangenen Donnerstag vor die Presse trat, bot sich Medienvertretern ein ungewohnter Anblick. Der spanische Ministerpräsident wirkte angeschlagen, sichtlich betroffen. Ganze acht Mal bat er das spanische Volk um Vergebung, sprach davon, „nicht perfekt zu sein“ und dass er „ihm nie vertrauen hätte dürfen“.

Opposition: "Mafiaboss" Sánchez

Cerdán dementiert die Vorwürfe, spricht von Manipulation. Die Opposition wettert. Der Chef der konservativen Volkspartei (PP), Alberto Núñez Feijóo, nennt Premier Sánchez den „Mafiaboss“ einer kriminellen Organisation, fordert seinen Rücktritt und denkt laut über einen Misstrauensantrag nach. Allerdings fehlen der PP und der rechtspopulistischen Vox-Partei dafür (noch) die nötigen Stimmen im Parlament.

Denn noch ist unklar, wie sich die restlichen Kleinparteien, die 2023 die Angelobung von Sánchez’ aktueller Minderheitsregierung stützten, nach Bekanntwerden der Vorwürfe verhalten werden. Das Linksbündnis Sumar will zwar zunächst an der Koalition festhalten. Haarig werden könnte allerdings die linkspopulistische Podemos-Partei, die bereits scharfe Kritik an der PSOE übt – und die katalanischen Junts-Separatisten, die auf saftige Zugeständnisse im Austausch für ihre Unterstützung pochen dürften.