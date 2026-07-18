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Ausland

Wegen Leihmutterschaft: Merz fordert Spahn zum Rücktritt auf

Der Unionsfraktionschef und sein Mann sind durch eine Leihmutter in den USA Eltern geworden. Die CDU hält am Verbot von Leihmutterschaften in Deutschland fest. Nunn soll Spahn zurücktreten.
18.07.2026, 13:47

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Jens Spahn gestikuliert während eines Gesprächs.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hat in seiner Funktion als CDU-Chef heute den Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn zum Rücktritt aufgefordert. Das erfuhr die dpa aus dem Umfeld des Parteivorsitzenden.

Der CDU-Politiker Spahn war unter Druck geraten, weil er und sein Mann die Hilfe einer Leihmutter in den USA in Anspruch genommen hatten.

Spahn nach Leihmutterschaft in den USA unter Beschuss

Spahn will aus Privatleben keine politischen Forderungen ableiten

Spahn und sein Ehemann Daniel Funke hatten am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie Eltern geworden sind. Eine Leihmutter in den USA brachte das Baby zur Welt. Dies hatte eine kontroverse Debatte ausgelöst, weil Leihmutterschaft in Deutschland nicht zulässig ist und Spahns Partei sich klar gegen eine Legalisierung ausspricht.

Aus dem Umfeld des Unionsfraktionschefs hieß es, für die USA-Entscheidung sei auch die rechtliche und wirtschaftliche Situation der Leihmutter ausschlaggebend gewesen. „Leihmutter kann dort nur werden, wer finanziell unabhängig ist, bereits eigene Kinder und ein geordnetes Familienleben hat.“ Zugleich wurde deutlich gemacht, dass Spahn keine Änderung der Rechtslage in Deutschland anstrebt: „Jens Spahn leitet grundsätzlich aus seinem Privatleben keine politischen Forderungen ab.“

Agenturen, msim  | 

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