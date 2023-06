Sozialist überraschend zum Bürgermeister Barcelonas gewählt

Stimmen der Separatisten sind entscheidend

Trias galt bis kurz vor der Abstimmung als Favorit. Der 76-jährige hatte mit der ihn unterstützenden konservativen Partei Junts bei der Kommunalwahl am 28. Mai die meisten Stimmen und damit elf Sitze im Stadtrat erzielt. Trias, der schon von 2011 bis 2015 Bürgermeister in Barcelona war, wurde aber nur von der ebenfalls separatistischen ERC unterstützt und kam lediglich auf 16 Stimmen. Die Separatisten streben die Abspaltung der wirtschaftsstarken Region im Nordosten Spaniens an.

