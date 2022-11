Sozialdemokraten in Dänemark vorne – aber Frederiksen wackelt trotzdem

Bei der Stimmabgabe in einer Turnhalle in der Kleinstadt Vaerlose, nordwestlich von Kopenhagen, strahlte Noch-Ministerpräsidentin Mette Frederiksen noch siegessicher in die Kamera.

Nach den ersten Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale um 20 Uhr blieb der Jubel dann aber aus: Zwar blieben die Sozialdemokraten die stärkste Macht, holten jedoch nur 23,1 Prozent der Stimmen – ein leichter Verlust im Vergleich zu 2019 (25,9 Prozent) und den Umfragen vor der Wahl. Es könnte das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten aller Zeiten werden.