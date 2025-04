"Geste der Solidarität": Dauerhafte Reichensteuer in Frankreich gefordert

© APA/AFP/THOMAS SAMSON Frankreichs Wirtschaftsminister Eric Lombard

Frankreich ist stark verschuldet. Um Geld in die Kassen zu spülen, regt Wirtschaftsminister Eric Lombard an, eine an sich temporär geplante Reichensteuer permanent einzuheben.