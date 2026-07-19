Mindestens 50 Soldaten in Mali bei Jihadisten-Angriff getötet

Bei einem gemeinsamen Angriff von Jihadisten und Tuareg-Separatisten im Norden Malis sind mindestens 50 Soldaten getötet und 24 gefangen genommen worden. Militärkreise und ein der Militärjunta nahestehender Kommunalpolitiker gaben am Sonntag bekannt, dass der Konvoi am Samstag beim Verlassen der strategisch wichtigen Stadt Anefis in einen Hinterhalt geraten war. Es handelt sich um einen der tödlichsten Angriffe auf die malische Armee seit Jahren.

„Die vorläufige Bilanz des Angriffs ist äußerst schwerwiegend: Mehr als 50 Soldaten wurden getötet und mindestens 24 gefangen genommen“, sagte der Politiker der Nachrichtenagentur AFP. Der Konvoi war den Angaben zufolge auf dem Weg in die nordmalische Großstadt Gao. Um Anefis hatte es in den vergangenen Wochen heftige Kämpfe gegeben.

Anfang Juli hatten die mit dem Extremistennetzwerk Al-Qaida verbundene Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime (JNIM) sowie die separatistische Befreiungsfront des Azawad (FLA) die Stadt bei einer groß angelegten gemeinsamen Offensive vorübergehend eingenommen. Dabei umzingelten sie das von der malischen Armee und russischen Paramilitärs des sogenannten Afrikakorps verteidigte Militärlager. JNIM und FLA bekannten sich zu dem Angriff von Samstag.