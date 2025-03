Soja, Mais & Co: China schlägt mit Zöllen auf US-Agrarprodukte zurück

Speziell der zehnprozentige Extra-Zoll auf Soja könnte US-Landwirte treffen, gehören doch Sojabohnen mit rund 12 Milliarden Dollar zu den wichtigsten US-Agrar-Exportprodukten. In Summe zielen die neuen China-Zölle auf US-Importe im Volumen von zunächst 22 Milliarden Dollar, wie die Financial Times berichtet. In Summe geht es um 740 verschiedene Produkte, die China nun ins Visier genommen hat.

Auch im Handelskrieg ab 2018, der 2020 mit einem Abkommen beigelegt wurde, zielte China aus US-Agrarprodukte ab. US-Bauern traf das schmerzhaft, sie verloren Anteile auf dem für sie wichtigen chinesischen Markt.

Und, politisch interessant: US-Landwirte stellen für Trump eine wichtige Wählergruppe dar. Die Zölle betreffen vor allem Produkte die aus roten, als republikanisch regierten US-Bundesstaaten kommen und sollen so US-Landwirte treffen, um Druck auf die US-Regierung auszuüben.