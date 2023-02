Söder will Österreich in Bezug auf Schengen-Veto umstimmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Österreich in der Frage eines Beitritts Rumäniens zum Schengenraum umstimmen. Es gebe nicht EU-Mitglieder erster und zweiter Klasse, sagte Söder laut dpa am Montag bei seinem Besuch in Bukarest. Er wolle sich für einen Schengen-Beitritt Rumäniens einsetzen und dazu auch direkt an Österreich wenden, kündigte er gegenüber dem rumänischen Premier Nicolae Ciuca und Präsident Klaus Johannis (Iohannis) an.