"So schöne Missen": Wofür Trump Selenskyj am Telefon lobte

Dass sich Donald Trump ersten für einen Frauenhelden hält und zweitens gerne den angeblich richtigen Umgang mit Frauen propagiert ("Grab them by the pussy"), ist hinlänglich bekannt. In der ohnehin dramatisch in Richtung Amtsenthebung schlitternden Ukraine-Affäre aber legt Trump, was sein Frauenbild und seine Macho-Allüren betrifft, noch einmal nach - und das ohne auch nur der Anflug von Genierer.

Miss Universe beim Präsidenten-Telefonat

Dass Schönheitswettbewerbe eine Rolle in Unterhaltungen zwischen zwei Staatschefs spielen, scheint ohnehin eher ungewöhnlich. Nicht so in der Welt von Donald Trump. Als Reaktion auf zunehmenden Druck in der Ukraine-Affäre veröffentlichte das Weiße Haus am Freitag ein Gesprächsprotokoll zu einem Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vom 21. April.