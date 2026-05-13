Drohnenangriffe: Slowakei schließt alle Grenzübergänge zur Ukraine

Die Slowakei hat mit sofortiger Wirkung alle Grenzübergänge zur Ukraine geschlossen. Dies teilte slowakische Finanzverwaltung am Mittwochnachmittag mit und begründete die Maßnahme mit "Sicherheitsgründen".

Die Schließung der Grenzübergänge gelte "bis auf Weiteres", hieß es. Die slowakisch-ukrainische Grenze ist gleichzeitig die EU-Außengrenze.