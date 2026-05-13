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Ausland

Drohnenangriffe: Slowakei schließt alle Grenzübergänge zur Ukraine

Laut einer Zeitung sei dies wegen russischen Drohnen-Attacken auf Gebiete um Uschhorod.
13.05.2026, 17:24

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SLOVAKIA-US-POLITICS-DIPLOMACY

Die Slowakei hat mit sofortiger Wirkung alle Grenzübergänge zur Ukraine geschlossen. Dies teilte slowakische Finanzverwaltung am Mittwochnachmittag mit und begründete die Maßnahme mit "Sicherheitsgründen". 

Die Schließung der Grenzübergänge gelte "bis auf Weiteres", hieß es. Die slowakisch-ukrainische Grenze ist gleichzeitig die EU-Außengrenze.

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Die Finanzverwaltung hat der Öffentlichkeit empfohlen, aktuelle Informationen zu verfolgen und die Anweisungen ihrer Mitarbeiter sowie der Polizei zu respektieren. Man werde über die weitere Entwicklung der Situation laufend informieren.

Nähere Informationen teilten die Behörden in Bratislava zunächst nicht. Die Tageszeitung SME (online) führte die Entscheidung darauf zurück, dass die russischen Drohnen-Attacken auch westliche Gebiete der Ukraine getroffen hätten. Namentlich handle es sich um die Region um die Stadt Uschhorod (Uschgorod), hieß es.

EU Ukraine Slowakei
Agenturen  | 

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