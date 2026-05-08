Ukraine-Krieg: Putin zu Verhandlungen mit Europäern bereit

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben des Kremls zu Verhandlungen mit jedem bereit, auch mit den Europäern. Putin habe wiederholt seine Bereitschaft dazu betont, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Russland sei offen für einen Dialog mit Europa, werde diesen aber nicht von sich aus anstoßen.

EU sieht "Potenzial" für Verhandlungen mit Putin

Die Zeitung Financial Times hat berichtet, dass sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf etwaige Gespräche vorbereiten.