Ausland

Ukraine-Krieg: Putin zu Verhandlungen mit Europäern bereit

Laut dem Kreml ist Russlands Präsident Wladimir Putin bereit mit jedem Verhandlungen zu führen, auch mit den Europäern.
08.05.2026, 12:56

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Russian President Vladimir Putin chairs a meeting in Moscow

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben des Kremls zu Verhandlungen mit jedem bereit, auch mit den Europäern. Putin habe wiederholt seine Bereitschaft dazu betont, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Russland sei offen für einen Dialog mit Europa, werde diesen aber nicht von sich aus anstoßen. 

EU sieht "Potenzial" für Verhandlungen mit Putin

Die Zeitung Financial Times hat berichtet, dass sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf etwaige Gespräche vorbereiten.

Putin – allein zu Haus

EU-Ratspräsident António Costa sehe "Potenzial" für Verhandlungen mit Putin, hatte die Zeitung unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten berichtet. Die EU habe dafür die Rückendeckung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, heißt es in dem Bericht weiter.

Wladimir Putin Russland Ukraine
Agenturen, pres  | 

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