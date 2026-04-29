Slowakei: 73-jähriger Fico-Attentäter muss 21 Jahre ins Gefängnis

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Für 21 Jahre muss der Mann ins Gefängnis, der im Mai 2024 den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico mit fünf Schüssen lebensgefährlich verletzte. Fast zwei Jahre nach dem Schussattentat bestätigte das Oberste Gericht der Slowakei in Bratislava das im Oktober 2025 gefällte Urteil eines Spezialgerichts. Damit wird die Verurteilung des inzwischen 73 Jahre alten Pensionisten Juraj C. rechtskräftig. Das Spezialgericht in Banská Bystrica hatte als erste Instanz den Attentäter wegen Terrorismus zu 21 Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte dagegen Berufung eingelegt und eine geringere Strafe verlangt. Deshalb musste nun das Oberste Gericht entscheiden. Auch in diesem Berufungsverfahren bezeichnete er am Mittwoch die hohe Strafe als "verrückt" und betonte: "Ich bin kein Terrorist!"

Hass auf den Premier als Tatmotiv Der Attentäter hatte am 15. Mai 2024 auf den linksnationalen Regierungschef Fico geschossen, als dieser nach einer Regierungssitzung im Kulturhaus der Kleinstadt Handlová zu wartenden Anhängern ins Freie getreten war. Die Polizei nahm den Angreifer unmittelbar nach seiner Tat fest. Deshalb gab es nie Zweifel daran, dass er der Täter war. Auch C. selbst leugnete seine Tat nie. Allerdings bestritt er im Gerichtsverfahren eine Tötungsabsicht. Sein Ziel sei es gewesen, den linkspopulistischen Politiker so schwer zu verletzen, dass er seine Regierungsarbeit nicht mehr hätte weiterführen können. Als Motiv nannte er Hass auf Fico und seine Regierungspolitik.