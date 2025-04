Signal-Chatgruppe: Pentagon leitet Ermittlungen gegen Hegseth ein

Das Pentagon nimmt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ins Visier: Pentagon-Generalinspekteur Steven Stebbins kündigte am Donnerstag eine interne Untersuchung zur Rolle Hegseths in der sogenannten Chatgruppenaffäre an.

Im Messengerdienst Signal hatten sich Hegseth und andere Regierungsmitglieder über einen Militärschlag gegen die Houthi-Miliz im Jemen ausgetauscht, während ein Journalist versehentlich zu der Chatgruppe eingeladen war.