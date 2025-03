Sicherheitspanne in den USA: Hohe US-Sicherheitsbeamte haben höchst geheime Informationen zu einem Militärangriff im Yemen in einer Signal-Chatgruppe besprochen und dabei unabsichtlich den Chefredakteur des US-Magazins "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, mitlesen lassen. Normalerweise werden derartige Informationen nun in speziell gesicherten Räumen diskutiert. Wie konnte das passieren? Was sagt US-Präsident Donald Trump dazu und was werden nun die Folgen sein? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit US-Korrespondent Dirk Hautkapp.