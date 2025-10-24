Ausland

Seoul: Treffen zwischen Trump und Kim wahrscheinlich kommende Woche

Trump und Kim geben sich die Hand
Der südkoreanische Vereinigungsminister zeigt sich zuversichtlich, dass das Treffen zustande kommt.
24.10.25, 08:37
Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist nach südkoreanischen Angaben bereits kommende Woche möglich. 

Der südkoreanische Vereinigungsminister Chung Dong-young sagte am Freitag vor Journalisten, die Möglichkeit für ein solches Treffen während Trumps Besuchs in Südkorea kommende Woche sei "erheblich".

Nordkorea scheine "den Vereinigten Staaten Aufmerksamkeit zu schenken", verschiedene Anzeichen deuteten auf eine "große Wahrscheinlichkeit eines Treffens" hin.

