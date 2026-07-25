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Selenskij: Russland rekrutiert 30.000 nordkoreanische Soldaten
Seit Juni würden laut dem ukrainischen Präsidenten bereits Vorbereitungen getroffen.
Russland will nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij 30.000 Soldaten aus Nordkorea rekrutieren. Bereits seit Juni bereite sich Russland darauf vor, nordkoreanische Militärangehörige in der Region Woronesch einzusetzen, sagte Selenskij in seiner abendlichen Ansprache am Samstag. Zudem werde Nordkorea Russland mit neuen Startanlagen für ballistische Raketen ausstatten.
Im Rahmen eines gegenseitigen Verteidigungsabkommens zwischen den beiden Ländern entsandte Nordkorea im Jahr 2024 rund 14.000 Soldaten, um an der Seite Russlands in der Region Kursk zu kämpfen, nachdem die Ukraine einen groß angelegten Einmarsch in dieses Gebiet unternommen hatte.
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