Selenskij: Russland rekrutiert 30.000 nordkoreanische Soldaten

Russland will nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij 30.000 Soldaten aus Nordkorea rekrutieren. Bereits seit Juni bereite sich Russland darauf vor, nordkoreanische Militärangehörige in der Region Woronesch einzusetzen, sagte Selenskij in seiner abendlichen Ansprache am Samstag. Zudem werde Nordkorea Russland mit neuen Startanlagen für ballistische Raketen ausstatten.