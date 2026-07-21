Laut dem ukrainischen Präsidentenberater Serhij Leschtschenko öffnet sich in zwei bis drei Monaten ein neues Fenster für Friedensgespräche mit Russland. Sobald die aktive Phase der russischen Offensive ende, die Wetterbedingungen sich verschlechterten und die von der Ukraine verhängten Sanktionen mit langfristiger Wirkung griffen, sehe er eine mögliche Bereitschaft von russischer Seite, sagte er, der als einer der engsten Mitarbeiter von Wolodimir Selenskij gilt, am Dienstag in einer ukrainischen Fernsehsendung.

„Ihre Wirtschaft muss diesen Schlag spüren“

Er fügte hinzu, dass bis dahin die langfristigen Sanktionen der Ukraine ihre Wirkung entfalten werden. „Sehen Sie, zuerst brannten ihre Ölraffinerien, dann begannen Logistiklager großer Einzelhändler zu explodieren, und dann fing ihre Schattenflotte an zu brennen. Mit anderen Worten: Ihre Wirtschaft muss diesen Schlag spüren, und streng genommen muss auch die Gesellschaft ihn spüren und verstehen, dass es für sie, die Russen selbst, wegen ihm nur noch schlimmer werden wird, wenn sie nicht anfangen, Putin selbst zur Vernunft zu bringen“, sagte der Berater des Präsidialamtes. Ihm zufolge versuchen die Russen derzeit, die Region Donezk zu erobern, doch das gelinge ihnen nicht.