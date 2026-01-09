Ausland

US-Rapper Sean "Diddy" Combs bat Trump um Begnadigung

FILES-US-ENTERTAINMNET-JUSTICE-DIDDY-TRUMP
Der wegen Sexualstraftaten seit September 2024 in Haft sitzende Sean "Diddy" Combs bat US-Präsident Donald Trump per Brief um Begnadigung.
09.01.26, 07:15

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der wegen Sexualstraftaten verurteilte US-Rapper Sean "Diddy" Combs hat Donald Trump nach Angaben des US-Präsidenten um eine Begnadigung gebeten. Er habe nicht vor, der Bitte nachzukommen, sagte Trump im Interview mit der New York Times

Per Brief: Sean Combs hat Trump um Begnadigung gebeten

Die Anfrage habe ihn in einem Brief erreicht. Combs war im Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Seine Anwälte haben Berufung eingelegt.

Sean "Diddy" Combs: Mordversuch im Gefängnis?

Combs - der im Laufe seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme "Puff Daddy", "P. Diddy" und "Diddy" nutzte - war im September 2024 wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

Trump begnadigte in den vergangenen Monaten unter anderem mehrere wegen Wirtschaftsverbrechen verurteilte Unternehmer.

Mehr zum Thema

Donald Trump
Agenturen, pres  | 

Kommentare