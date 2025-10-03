Sean "Diddy" Combs verurteilt: So lange muss der Rapper in Haft

Der US-Rapper Sean "Diddy" Combs ist in Zusammenhang mit Sexualstraftaten zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Das verkündete Richter Arun Subramanian in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Vor der Urteilsverkündung hatte Combs um Gnade gebeten. "Nicht nur um meinetwillen, sondern auch um meiner Kinder willen", so Combs in einem am Donnerstag (Ortszeit) an US-Bundesrichter Arun Subramanian adressierten Brief.

Er fürchte um sein Leben und versprach, "nie wieder ein Verbrechen zu begehen". Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als elf Jahre Gefängnis für den 55-Jährigen gefordert, Combs' Verteidigung eine Haftstrafe von höchstens 14 Monaten beantragt. Letztlich lautete das Urteil auf 50 Monate.

Kinder unterstützen Rapper

Sechs seiner Kinder unterstützten den US-Rapper vor dem Gericht in New York. Die Zeit im Gefängnis habe seinen Vater "völlig verändert", sagte sein Sohn Quincy Brown, der gemeinsam Justin Combs, Christian Combs, Chance Combs, D"Lila Combs und Jessie Combs übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Richter Subramanian auftrat. "Wir sind immer noch einfach nur Töchter, die unseren Vater brauchen", sagte Tochter Chance Combs. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater, den sie damit zu Tränen rührten.