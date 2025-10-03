Vor Strafverkündigung: Sean "Diddy" Combs bittet verzweifelt um Gnade

Vor der Urteilsverkündung im Prozess wegen Sexualstraftaten gegen ihn hat US-Rapper Sean "Diddy" Combs den Richter um Gnade gebeten. "Ich bitte Sie heute um Gnade, nicht nur um meinetwillen, sondern auch um meiner Kinder willen", so Combs in einem am Donnerstag (Ortszeit) an US-Bundesrichter Arun Subramanian adressierten Brief. Er fürchte um sein Leben und versprach, "nie wieder ein Verbrechen zu begehen".

Am Freitag verkündet das Gericht in New York das Strafmaß im Prozess gegen Combs (ab 16.00 Uhr MESZ). Die Staatsanwaltschaft fordert mehr als elf Jahre Gefängnis für den 55-Jährigen. Combs' Verteidigung hat eine Haftstrafe von höchstens 14 Monaten beantragt.