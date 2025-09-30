Sean Combs: Staatsanwaltschaft fordert elf Jahre Haft

Im Fall des wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rappers Sean "Diddy" Combs (55) fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten.

Die Strafe müsse die Art und Weise widerspiegeln, wie er die Taten begangen habe, zitierten US-Medien aus einem Gerichtsdokument. Combs habe "jahrzehntelang ungehindert Gewalt" angewendet und körperliche sowie emotionale Schäden bei seinen Opfern verursacht. Das Strafmaß soll am Freitag verkündet werden.

Die Verteidigung des Rappers bezeichnete die Empfehlung den Berichten zufolge als "drakonisch". Die Verteidiger hatten eine Höchststrafe von 14 Monaten gefordert. Diese hätte Combs, der im Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits verbüßt.