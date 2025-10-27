Schweizer Multimilliardäre gelten gemeinhin als medienscheu. Wenn also ein Unternehmer wie Thomas Straumann, Besitzer des Weltmarktführer-Konzerns für Zahnimplantate, zum Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) bittet, scheint Feuer am Dach zu sein. Grund für die Sorge Straumanns und anderer eidgenössischer Superreicher ist die bevorstehende Volksabstimmung über die Einführung einer bundesweiten Erbschaftssteuer. Komme sie, warnte der Milliardär, der sich laut NZZ sonst „nur zu Orthopädie und Springpferden“ äußert, werde er möglicherweise das Land verlassen. Andere Superreiche drohen Ähnliches an. Der Präsident der Liberalen Partei FDP, Thierry Burkart, spricht gar nur von einer „Enteignungsinitiative“. Eingebracht haben die Initiative, über die am 30. November angestimmt wird, die Schweizer Jungsozialistinnen und -sozialisten (JUSO). Ihre Forderung: Ab einem Freibetrag von 50 Millionen Franken (54 Mio. Euro) soll ein Steuersatz von 50 Prozent zum Tragen kommen.

Vererbt also etwa eine Person 200 Millionen Franken, müssten 150 Millionen davon versteuert werden – 75 Millionen Franken wären demnach an den eidgenössischen Fiskus abzuliefern. Rund 2.500 Haushalte in der Schweiz wären von dieser Maßnahme betroffen.

Gegen die Klimakrise Laut Berechnungen der JUSO würde der Bund mit einer landesweiten Erbschaftssteuer rund sechs Milliarden Franken pro Jahr einnehmen. Und diese Summen sollten überwiegend in „die gerechte Bekämpfung der Klimakrise fließen“, heißt es. Die Kritiker einer bundesweiten Erbschaftssteuer halten dagegen: Weil so viele Reiche abwandern würden, könnten die Steuereinnahmen der Schweiz in ihrer Gesamtheit sogar sinken. Diese Sorge sowie die Angst vor der Verlagerung ganzer Unternehmen in ein steuergünstigeres Ausland treibt den Gegnern der Initiative die Stimmen zu: Laut jüngsten Umfragen sind 62 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gegen die Einführung einer bundesweiten Erbschaftssteuer. Bis zur Abstimmung Ende November dürfte die Zahl der „Nein“-Stimmen noch deutlich steigen. Selbst Stimmberechtigte mit einem kleineren Haushaltseinkommen als dreitausend Franken pro Monat wollen keine Erbschaftssteuer (60 Prozent sagen Nein).