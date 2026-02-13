Befragung über "Bevölkerungs-Deckel": Ist die Schweiz zu voll?

In der Schweiz sagen sie „Dichtestress“ dazu, zu dem Gefühl, alles sei zu voll: das Freibad, die Züge, das ganze Land. Schon seit den 1970ern gibt es Debatten darüber, dass das Land mehr Einwohner hat, als es verträgt, die mündeten immer wieder in sogenannten Volksinitiativen. Mehrfach wurde per Befragung versucht, die Bevölkerung zu begrenzen, das Land zu „entstressen“, zuletzt 2014. Jetzt ist es wieder so weit. Wie schon vor zwölf Jahren steht die stimmenstärkste, nationalkonservative SVP hinter der Initiative. Sie will unter dem Motto „Keine 10-Millionen-Schweiz“ eine Obergrenze einziehen; bis 2050 soll das derzeit 9,1 Millionen Menschen zählende Land diese Marke nicht überschreiten. Abgestimmt wird darüber am 14. Juni.

Aus für Schengen? Ziel des Ganzen sind freilich Zuzügler aus dem Ausland. Wenig verwunderlich ist daher, wie kontrovers das Ganze debattiert wird. Die SVP, die ihre Idee mit Bergbildern, grasenden Kühne und einer fröhlichen Familie mit Kindern illustriert, fordert als Konsequenz nämlich, alle „bevölkerungswachstumstreibenden internationalen Übereinkommen“ zu kündigen. Das beträfe die europäische Menschenrechtskonvention, die – ausgerechnet in Genf geschlossene – Flüchtlingskonvention und das EU-Personenfreizügigkeitsabkommen, das die Schweiz zum Teil des Schengenraums macht. Das irritiert nicht nur die Schweizerische Flüchtlingshilfe, die die Initiative „äußerst radikal“ nennt, sondern auch Gewerkschaften – sie sprechen davon, dass man damit in die Ära der Saisonniergesetze zurückfalle. Die galten bis 2002, sahen für Ausländer rigide Arbeitsbedingungen vor – und kaum Rechte.