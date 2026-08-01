Bandenkriminalität: Schweden verdoppelt Strafmaß - auch für Minderjährige

Im Kampf gegen brutale Gangs zieht Schweden die Zügel an: Bandenkriminelle können ab sofort doppelt so hart bestraft werden. Ein Gangmitglied, das mit einer Schusswaffe festgenommen wird, musste der Nachrichtenagentur TT zufolge bislang mit einer Höchststrafe von vier Jahren rechnen. Heute kann derselbe Bandenkriminelle mit bis zu acht Jahren Gefängnis bestraft werden.

Sogar für Minderjährige soll das doppelte Strafmaß gelten - allerdings soll es für Jugendliche andererseits auch Strafnachlässe geben. Schweden kämpft seit vielen Jahren gegen die grassierende Gang-Gewalt. Banden heuern gezielt Minderjährige für Auftragsmorde an.