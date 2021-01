Schwarzenegger zieht Vergleich zur Nazi-"Kristallnacht"

"Das Gute ist, dass Trump bald so irrelevant sein wird wie ein alter Tweet", ätzte Schwarzenegger. Die Frage sei aber, was mit jenen gewählten Politikern sei, "die seine Lügen und seinen Verrat ermöglicht haben". Sie würden aufgrund ihrer "Rückgratlosigkeit" nicht in die Geschichtsbücher kommen, vielmehr seien sie "Komplizen" der Aufständischen vom Kapitol.

Amerika werde diese dunklen Tage überwinden und stärker zurückkommen, „weil wir nun verstehen, was wir zu verlieren haben“, betonte Schwarzenegger. Wenn der gewählte Präsident Joe Biden erfolgreich sei, „wird die Nation erfolgreich sein“.

"Wie ein Schwert"

Der Republikaner stellte sich demonstrativ hinter den künftigen demokratischen Präsidenten Joe Biden. "Präsident Biden wir wünschen Ihnen viel Erfolg als unser Präsident. Wenn Sie erfolgreich sind, ist auch unsere Nation erfolgreich. Wir unterstützen Sie mit ganzem Herzen bei ihrem Versuch, uns zusammenzubringen", so Schwarzenegger, der in dem Video auch sein Schwert aus dem Film "Conan, der Barbar" in die Höhe hielt und eine weitere Parallele zog. Die amerikanische Demokratie, so Schwarzenegger, sei wie ein Schwert, das in glühendem Feuer gehärtet werde.

"Phoenix aus der Asche"

Schwarzenegger zeigte sich dennoch optimistisch. Gegenüber der „Bild am Sonntag“ nannte er das Durchhaltevermögen der Amerikaner als eines der Dinge, die er an den USA liebe. „Immer wenn du glaubst, das war's jetzt, stehen die Amerikaner wieder auf. Wie Phoenix aus der Asche.“