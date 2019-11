"Schutz europäischer Lebensart": EU-Ressort nach Kritik umbenannt

"Protecting our European Way of Life", also "Schutz unserer Europäischen Lebensart" hätte das EU-Migrationsressort heißen sollen. Mehr hat es nicht gebraucht: Linke Fraktionen, aber auch der amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerten scharfe Kritik.

"Ich denke, dass das geändert werden muss", meinte Juncker bereits Ende September und betonte: "Diejenigen zu akzeptieren, die von weit entfernt kommen, ist Teil des europäischen Lebensstils."

Nach wochenlanger Kritik hat Junckers Nachfolgerin, Ursula von der Leyen, den Titel des Migrationsressorts in ihrer Behörde geändert. Statt "Schutz unserer Europäischen Lebensart" soll der Bereich von Vize Margaritis Schinas nun "Förderung unserer europäischen Lebensweise" heißen, teilte ein Sprecher mit.