Schüsse an US-Universität in Virginia: Mehrere Verletzte

Bei Schüssen auf dem Gelände einer Universität im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Person befinde sich in kritischem Zustand, vier weitere hätten nicht lebensgefährliche Verletzungen, berichtete der Lokalsender WTVR unter Berufung auf die Polizei. Der Campus der Virginia State University blieb nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt. Scheinbar gab es mehrere Verdächtige.

Die Polizei sei am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) wegen gemeldeter Schüsse zu dem Campus in Ettrick südlich der Hauptstadt Richmond gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher dem Sender. Die Einsatzkräfte hätten dort fünf Menschen mit Schussverletzungen vor Wohngebäuden der Universität gefunden. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden.