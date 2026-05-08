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Ausland

Schüsse vor Synagoge: Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Vier Menschen wurden bei dem Angriff leicht verletzt. als Motiv wird Antisemitismus vermutet.
08.05.2026, 23:20

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Shooting outside the U.S. Consulate in Toronto

Nach zwei Schuss-Attacken aus einem Auto auf Menschen vor einer Synagoge in der kanadischen Metropole Toronto hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Ermittlungen der Anti-Terror-Einheit hätten zu der Festnahme geführt, teilte die Polizei mit. Dem Mann würden unter anderem Angriffe mit einer Waffe vorgeworfen, als Motiv werde Antisemitismus vermutet.

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Bei den Attacken waren insgesamt vier Menschen leicht verletzt worden. "Diese Angriffe werden nicht toleriert", schrieb der Premierminister der Provinz Ontario, Doug Ford, auf der Online-Plattform X.

Kanada
Agenturen  | 

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