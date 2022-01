Sassoli tot: Staatsbegräbnis am Freitag in Rom geplant

Für den in der Nacht auf Dienstag gestorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli findet am Freitag ein Staatsbegräbnis in Italien statt. Das hat der Ministerrat am Mittwoch in Rom beschlossen.

Die Trauerzeremonie findet in der römischen Basilika Santa Maria degli Angeli statt, in der die Staatsbegräbnisse in Italien stattfinden. Im römischen Rathaus wird Sassolis Sarg am Donnerstag aufgebahrt. Es wird mit Beileidsbekundungen zahlreicher Personen gerechnet.