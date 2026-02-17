Nach tödlichem Straßenbahn-Unfall – Protestwelle in Sarajevo

Zu einem tragischen Vorfall in Sarajevo, der ein Menschenleben kostete, kam es vergangenen Donnerstag, als eine Straßenbahngarnitur in eine Kurve fuhr, entgleiste und in eine belebte Haltestelle krachte. Dabei touchierte die Straßenbahn ein fahrendes Auto. Aufnahmen einer Dashcam zeigen die dramatischen Szenen, die sich rasch in den sozialen Medien verbreiteten. An der Haltestelle wartete auch der 23-jährige Kunststudent Erdoan Morankić. Für ihn kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Laut Polizeiangaben wurden vier weitere Menschen verletzt, einem 17-jährigen Mädchen musste ein Bein amputiert werden.

Unfallursache noch unklar Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Straßenbahnfahrer, der nach dem Vorfall festgenommen wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Während die Gewerkschaft der Straßenbahnfahrer technisches Versagen als Ursache vermutet, geht die Staatsanwaltschaft von menschlichem Fehlverhalten aus. Seit dem Straßenbahnunfall versammeln sich in Sarajevo täglich um 12 Uhr tausende Menschen an der Stelle des Unfalls nahe dem Landesmuseum von Bosnien und Herzegowina. Zu den Protesten hatten Studenten und Schüler über Social Media aufgerufen. Sie richten vier konkrete Forderungen an die Behörden: Sie fordern eine transparente Aufklärung des Unfalls, die Außerbetriebnahme aller alten Straßenbahngarnituren, den Rücktritt der Verantwortlichen, sichere öffentliche Verkehrsmittel und die Aussetzung der Privatisierung des öffentlichen Nahverkehrs.