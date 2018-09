Salzburg: Gipfelauftakt ohne Bewegung bei Migration und Brexit

Ohne nennenswerte Annäherung bei den dominierenden Themen Migration und Brexit ist der erste Tag des EU-Gipfels in der Nacht auf Donnerstag in Salzburg zu Ende gegangen. Die britische Premierministerin Theresa May kündigte ergänzende Vorschläge für die Irland-Grenzfrage an, wie aus EU-Kreisen zu hören war. Ein Fortschritt in den zähen Brexit-Verhandlungen zeichnete sich jedoch nicht ab.

May forderte einmal mehr von der EU mehr Flexibilität bei den noch offenen Fragen. Großbritannien sei der EU schon sehr weit entgegengekommen, nun müsse auch die EU sich bewegen, so May laut Ratskreisen bei einem mehrstündigen gemeinsamen Abendessen der EU-Staats- und Regierungschefs in der Felsenreitschule, das kurz nach Mitternacht endete. Sie betonte auch einmal mehr, dass es kein zweites EU-Referendum in Großbritannien geben soll. Der Brexit werde durchgezogen, so May demnach. Im künftigen Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU kann sich May vorstellen, dass Waren und Dienstleistungen von der Personenfreizügigkeit getrennt werden. Sie stimmt einem Brexit-Sondergipfel im November zu.

Heute Beratungen ohne Großbritannien

Am heutigen Donnerstag wollen die EU-27 ohne May weiter über den Brexit beraten. Wenig zuversichtlich zeigte sich die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite nach dem Treffen am Mittwoch: "Gegenwärtig gibt es Stillstand. Es gibt keinen Fortschritt", sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters Der slowakische Regierungschef Peter Pellegrini sagte, in der zentralen Frage des künftigen Grenzregimes zwischen dem britischen Nordirland und der in der EU verbleibenden Republik Irland habe es keine Bewegung gegeben. "In der Grenzfrage gab es keinen Fortschritt. Wir werden sehen, was die Diskussion unter den 27 morgen ergibt."

Die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland gilt als schwierigstes Problem bei den laufenden Brexit-Verhandlungen. Die EU und Großbritannien wollen eine "harte" Grenze mit Kontrollen vermeiden, um das Karfreitagsabkommen von 1998 zur Beilegung des blutigen Nordirland-Konflikts nicht in Gefahr zu bringen. An den Details spießt es sich aber bisher.