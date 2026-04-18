Rutte: "Ich sehe nicht, dass die USA die NATO verlassen werden"

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hält Spekulationen über einen möglichen Austritt der USA aus dem Verteidigungsbündnis für abwegig. "Ich sehe nicht, dass die USA die NATO verlassen werden", sagte Rutte der "Welt am Sonntag". Auch der nukleare Schutz Europas durch die USA stehe nicht infrage. "Der Nuklearschirm der Amerikaner ist der ultimative Garant von Sicherheit hier in Europa. Und ich bin überzeugt davon, dass es so bleiben wird."

In den vergangenen Wochen hatten Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump Ängste vor einem Austritt der USA aus dem Bündnis geschürt. Trump kritisierte die seiner Ansicht nach mangelnde Unterstützung der NATO-Partner für den Krieg gegen den Iran. Der US-Senat müsste einem NATO-Austritt mit Zweidrittelmehrheit zustimmen – was als sehr unwahrscheinlich gilt.