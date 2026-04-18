Ausland

Rutte: "Ich sehe nicht, dass die USA die NATO verlassen werden"

Der NATO-Generalsekretär sieht den nuklearen Schutz Europas durch die USA nicht infrage gestellt.
18.04.2026, 08:20

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Mark Rutte spricht vor einem blauen Hintergrund und gestikuliert mit den Händen.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hält Spekulationen über einen möglichen Austritt der USA aus dem Verteidigungsbündnis für abwegig. "Ich sehe nicht, dass die USA die NATO verlassen werden", sagte Rutte der "Welt am Sonntag". Auch der nukleare Schutz Europas durch die USA stehe nicht infrage. "Der Nuklearschirm der Amerikaner ist der ultimative Garant von Sicherheit hier in Europa. Und ich bin überzeugt davon, dass es so bleiben wird."

In den vergangenen Wochen hatten Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump Ängste vor einem Austritt der USA aus dem Bündnis geschürt. Trump kritisierte die seiner Ansicht nach mangelnde Unterstützung der NATO-Partner für den Krieg gegen den Iran. Der US-Senat müsste einem NATO-Austritt mit Zweidrittelmehrheit zustimmen – was als sehr unwahrscheinlich gilt.

Trumps Drohkulisse: Können die USA wirklich aus der NATO austreten?

Rutte hatte sich vor rund eineinhalb Wochen mit Trump im Weißen Haus getroffen und gesagt, Trump habe sich "eindeutig enttäuscht" über das transatlantische Bündnis und mehrere Partnerstaaten gezeigt. Streitpunkte mit NATO-Staaten waren unter anderem die Nutzung von Militärstützpunkten sowie eine Mission zur Öffnung der Straße von Hormuz. Trump ging vor allem Spanien, Frankreich und das Vereinigte Königreich immer wieder an.

Rutte zeigte Verständnis für die Verärgerung des US-Präsidenten. Trump sei sichtlich enttäuscht über einige NATO-Mitglieder. "Und ich verstehe seine Frustration", sagte Rutte der "Welt am Sonntag". Mit Blick auf eine bessere Verteidigung Europas rief er dazu auf, die Verteidigungsindustrie zu stärken. "Das ist entscheidend, um unsere Abschreckung und Verteidigung aufrechtzuerhalten."

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Agenturen  | 

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