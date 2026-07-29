Russland bereitet Verlängerung von Diesel-Exportverbot vor

Russland bereitet Insidern zufolge angesichts der anhaltenden ukrainischen Angriffe auf Ölanlagen eine Verlängerung seines Exportverbots für Diesel um einen Monat vor. Die Beschränkung könnte jedoch Mitte August aufgehoben werden, falls sich die Versorgungslage im Inland verbessere, teilten zwei mit den Beratungen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters mit. Das Energieministerium äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die Regierung in Moskau hatte das Verbot am 8. Juli zunächst bis zum 31. Juli in Kraft gesetzt. Hintergrund sind Treibstoffengpässe infolge der ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien und andere Öl-Infrastruktur. Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak hatte erklärt, dass die Beschränkungen für Benzin-Exporte bis zum Jahresende verlängert würden, während das Diesel-Exportverbot aufgehoben werde, sobald sich der heimische Markt erhole. Auch der Kerosin-Export ist eingeschränkt.