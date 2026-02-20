Ausland

Russische Bomber vor Alaska: USA lässt Kampfjets steigen

Mehrere russische Kampfflugzeuge und Bomber sind in die Luftverteidigungszone vor Alaska eingedrungen.
20.02.2026, 08:26

Zusammenfassung

  • Russische Bomber und Kampfjets drangen in die Luftverteidigungszone vor Alaska ein, ohne US- oder kanadischen Luftraum zu verletzen.
  • US-Militär stieg mit mehreren Kampfjets und Aufklärungsflugzeugen zum Abfangen auf und eskortierte die russischen Maschinen bis zum Verlassen der Zone.
  • NORAD betont, solche Vorfälle seien regelmäßig und dienten oft dem Testen der Verteidigungsbereitschaft.

Wegen des Eindringens russischer Bomber und Kampfflugzeuge in die Luftverteidigungszone vor dem US-Staat Alaska sind mehrere Maschinen des US-Militärs zu einem Abfangeinsatz aufgestiegen

Zwei russische Langstreckenbomber vom Typ TU-95, zwei Kampfjets vom Typ SU-35 und ein Luftraumaufklärungsflugzeug des Modells A-50 seien bis zum Verlassen der Luftverteidigungszone eskortiert worden, teilte das Kommando für die nordamerikanische Luftraumverteidigung (NORAD) mit.

Die russischen Maschinen seien bei ihrem Vorstoß nicht in den kanadischen oder amerikanischen Luftraum eingedrungen. Nach Angaben von NORAD, das die USA zusammen mit Kanada betreiben, waren an dem Einsatz mehrere Flugzeuge beteiligt: je zwei Kampfjets vom Typ F-16 und F-35, vier Tankflugzeuge des Modells KC-135 sowie ein AWACS-Flugzeug zur Luftraumaufklärung vom Typ E-3. 

Es blieb unklar, ob es sich dabei ausschließlich um Flugzeuge des US-Militärs handelte oder ob auch kanadische Maschinen darunter waren.

NORAD erklärte weiter, es gebe regelmäßig solche Zwischenfälle mit russischen Flugzeugen. Diese würden nicht als Bedrohung aufgefasst. Nach Ansicht von Militärexperten nutzen Staaten ein solches Vordringen häufig, um die Verteidigung der betroffenen Länder zu testen.

Die Luftverteidigungszone liegt vor dem Luftraum eines Staates: Sie ist nicht Teil des Hoheitsgebiets, sondern bildet gewissermaßen eine Pufferzone. Dort müssen sich alle Flugzeuge identifizieren und ihre Koordinaten bekanntgeben. Diese diene der Gewährleistung der nationalen Sicherheit, so NORAD.

