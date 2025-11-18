Explosionsgefahr an der Donau: Russischer Angriff setzt türkisches Tankschiff in Brand

Durch einen russischen Luftangriff auf den ukrainischen Donauhafen Ismajil ist ein Brand auf einem türkischen Tankschiff für Flüssigerdgas (LNG) ausgebrochen. Das ukrainische Ministerium für regionale Entwicklung in Kiew teilte mit, die Pumpvorrichtung auf dem Tanker sei getroffen worden.

Die 16 Mann starke Besatzung der "Orinda" wurde nach türkischen Medienberichten von Bord gebracht. Katastrophenschützer seien unter anderem mit Robotern zur Brandbekämpfung im Einsatz.