2029 oder 2030: Russland plant laut Selenskij großen Krieg in Europa

Russland steigert die Produktion von militärischer Ausrüstung, was nicht nur auf seine mangelnde Bereitschaft hindeutet, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, sondern auch auf Pläne, 2029-2030 eine groß angelegte Aggression auf dem europäischen Kontinent zu starten. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij am Donnerstag auf Telegram. "Wir müssen erkennen, dass sie einen großen Krieg wollen, und uns darauf vorbereiten, 2029 oder 2030."

Selenskij merkte an, dass Russland derzeit nicht die Absicht habe, seinen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. "Angesichts der Lage auf dem Schlachtfeld sehen wir keine Anzeichen dafür, dass Russland aufhören will. Das Problem ist, dass wir angesichts der Verteidigungsindustrie Russlands sehen, dass sie ihre Produktion steigern. Und wir gehen davon aus, dass sie diesen Krieg fortsetzen wollen", fügte er hinzu. Präsident fordert mehr Druck auf Moskau Seiner Ansicht nach könnte gemeinsamer Druck Russland dazu zwingen, den Krieg zu unterbrechen. Er forderte internationale Partner auf, darüber nachzudenken, wie man die Russen jetzt in der Ukraine stoppen kann. Es sei alles zu tun, um die Fähigkeiten der Russen zu reduzieren, "ihnen kein Geld zu geben, das sie immer noch aus der Energiegewinnung beziehen können. Und ihnen keine Waffen zu geben."