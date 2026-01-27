Russland setzt Offensive "an allen Fronten fort"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der russische Armeechef Waleri Gerassimow besuchte nach russischen Angaben im Osten der Ukraine kämpfende Soldaten. Gerassimow habe "den Fortschritt der Kampfeinsätze der militärischen Formationen und Einheiten der Streitkräftegruppe Sapad (West) im Spezialoperationsgebiet" geprüft, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Einzelheiten zum Ort und Zeitpunkt des Besuchs wurden nicht mitgeteilt. Die in der Ukraine kämpfenden russischen Soldaten "setzen ihre Offensive an allen Fronten fort", sagte Gerassimow laut einem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video. Weiter sagte er, die russischen Streitkräfte hätten seit Jahresbeginn 17 Ortschaften und "mehr als 500 Quadratkilometer" ukrainischen Territoriums unter ihre Kontrolle gebracht.

Vorstoß auf Saporischschja Die Armee rücke nun auf die Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine vor, fügte Gerassimow hinzu. Die russischen Truppen befinden sich seinen Worten zufolge "etwa zwölf bis 14 Kilometer vom südlichen und südöstlichen" Stadtrand Saporischschjas entfernt. Der Truppenbesuch des russischen Generalstabschefs erfolgte wenige Tage vor neuen Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in den kommenden Tagen in Abu Dhabi. Ziel des Treffens ist es, eine Lösung für den Konflikt in der Ukraine zu finden, der durch die groß angelegte russische Offensive im Februar 2022 ausgelöst wurde. Am vergangenen Wochenende hatten Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander über den US-Plan zur Beilegung des Konflikts gesprochen. Die Gespräche in dem trilateralen Format sollen nach Angaben Washingtons und Kiews am 1. Februar in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fortgesetzt werden. Die Gespräche stocken insbesondere wegen der Territorialfrage.

23 Verletzte nach russischem Angriff Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa laut Behörden zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete auf Telegram von mindestens 23 Verletzten. Auch die Städte Charkiw und Krywyj Rih waren wieder Ziele russischer Angrfiffe. Russlands Armeechef Waleri Gerassimow besuchte unterdessen im Osten der Ukraine kämpfende Soldaten. In Odessa wurden laut Stadtverwaltungschef Lyssak mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser, ein Infrastrukturobjekt und eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt. In der Nacht habe es mehrere Brände gegeben. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren. In den Trümmern wurde noch nach drei Vermissten gesucht.