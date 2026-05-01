Russland-Angriff: Rekordzahl an Drohnen gegen Ukraine im April

Die russische Armee hat die Ukraine im April mit der größten monatlichen Anzahl an Drohnen seit Kriegsbeginn angegriffen. Im vergangenen Monat setzte Russland mindestens 6.583 Drohnen mit hoher Reichweite in der Ukraine ein, wie eine am Freitag veröffentlichte Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage täglicher Berichte der ukrainischen Luftwaffe zeigte. Dies stellte einen Anstieg um zwei Prozent gegenüber dem Vormonat März dar.

88 Prozent abgefangen

Die ukrainische Luftwaffe fing eigenen Angaben zufolge fast 88 Prozent der russischen Drohnen und Raketen ab. Dennoch verursachten die Angriffe im April viele zivile Opfer, auch weitab der Front. Die meisten Angriffe fanden nachts statt, zuletzt belegten die Daten aber auch einen Anstieg der Attacken am helllichten Tag.

Die von den USA vermittelten Gespräche zwischen Moskau und Kiew über ein Ende des seit vier Jahren andauernden Krieges sind praktisch zum Stillstand gekommen. In den vergangenen Monaten waren Unterhändler aus den USA, Russland und der Ukraine zu drei Gesprächsrunden zusammengekommen.