Wegen Sicherheitsbedenken: Kreml sagt Flottenparade ab

Der Kreml sagte die für am Sonntag geplante Flottenparade in St. Petersburg wegen Sicherheitsbedenken ab. In der Früh wurden mehr als 10 Drohnen abgeschossen.