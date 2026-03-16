Herrenloser Tanker im Mittelmeer: Malta richtet Sperrzone ein

Wegen eines beschädigten Flüssiggas-Tankers aus Russland, der im Mittelmeer treibt, ist Italien zum Eingriff bereit. Italien habe den maltesischen Behörden seine Unterstützung angeboten, darunter Techniker sowie verschiedene Einsatzboote, auch solche zur Eindämmung möglicher Umweltschäden, sagte der italienische Staatssekretär, Alfredo Mantovano, im Interview mit dem Radiosender Radio 24 am Montag.

Malta hat eine Sperrzone von sieben Kilometern eingerichtet, da das Schiff jederzeit explodieren könnte. Derzeit befindet sich der Tanker in der maltesischen SAR-Zone, in der der betreffende Staat zur direkten Hilfeleistung verpflichtet ist. "Sollten die maltesischen oder europäischen Behörden uns darum bitten, sind wir bereit, innerhalb kürzester Zeit einzugreifen", erklärte Mantovano.