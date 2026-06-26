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Ausland

Russische Behörden rufen Ausnahmezustand auf Krim aus

Die Maßnahme soll bei der Bewältigung wirtschaftlicher Probleme helfen.
26.06.2026, 13:01

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Ukrainian strikes knock out power in Sevastopol in Russian-held Crimea

Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Halbinsel Krim rufen den Ausnahmezustand aus. Die Maßnahme solle bei der Bewältigung wirtschaftlicher Probleme helfen, erklärt der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Freitag. 

In ihrem Verteidigungskrieg gegen die russische Armee tut die Ukraine alles, um die 2014 von Russland besetzte und annektierte Krim zu isolieren. Sie attackiert russische Nachschubwege, die Energie-Infrastruktur und Militärfahrzeuge.

Drohnenangriff auf Moskau: Russland meldet 28 Abschüsse

Mit den Drohnen-Angriffen hat damit nicht nur Moskaus Truppen in Bedrängnis gebracht, sondern auch die Menschen auf der Schwarzmeer-Halbinsel. Es gibt immer wieder Stromabschaltungen, der Verkauf von Kraftstoffen an Privatpersonen und für Fahrzeuge von Unternehmen wurde eingestellt. Mit den Angriffen will die Ukraine Bedingungen schaffen, „die Russland dazu zwingen, sich für den Frieden zu entscheiden“, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Russland Ukraine
kurier.at, msim  | 

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