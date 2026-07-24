Rumänien schießt erstmals Drohne über seinem Luftraum ab
Rumänien hat erstmals eine in den Luftraum des Landes eingedrungene, aller Wahrscheinlichkeit nach russische Drohne abgeschossen. Wie Staatspräsident Nicusor Dan am Freitagvormittag bekannt gab, hat ein F16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe gegen 11.00 Uhr eine in den Luftraum des Landes eingedrungene Drohne abgeschossen, die in Richtung der südöstlichen Kleinstadt Buzau unterwegs war.
Nach Angaben des Präsidenten sei der Abschuss erfolgt, als die Drohne gerade über unbewohntem Gebiet flog. Davor hatten die Behörden für drei Landeskreise - Buzau, Prahova und Braila - offizielle Luftschutzwarnungen (RO-Alert) herausgegeben.
Zurzeit ist noch unklar, ob es sich bei dem unbemannten Flugobjekt um eine mit Sprengstoff beladene Kampf- oder um eine Aufklärungsdrohne gehandelt hat. Nach Angaben der rumänischen Behörden sollen die Drohnenüberreste eingehend untersucht werden, einschließlich in puncto ihrer Bauart.
Es ist dies bereits der zweite gravierende Drohnenvorfall seit Jahresbeginn, nachdem Ende Mai eine russische Kampfdrohne vom Typ Geran 2 in ein Hochhaus der ostrumänischen Hafenstadt Galati eingeschlagen war - dabei wurden zwei Menschen verletzt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der benachbarten Ukraine wurden in Rumänien bis dato knapp 30 Luftraumverletzungen durch Drohnen verzeichnet.
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