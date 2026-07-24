Rumänien schießt erstmals Drohne über seinem Luftraum ab

Rumänien hat erstmals eine in den Luftraum des Landes eingedrungene, aller Wahrscheinlichkeit nach russische Drohne abgeschossen. Wie Staatspräsident Nicusor Dan am Freitagvormittag bekannt gab, hat ein F16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe gegen 11.00 Uhr eine in den Luftraum des Landes eingedrungene Drohne abgeschossen, die in Richtung der südöstlichen Kleinstadt Buzau unterwegs war.

Nach Angaben des Präsidenten sei der Abschuss erfolgt, als die Drohne gerade über unbewohntem Gebiet flog. Davor hatten die Behörden für drei Landeskreise - Buzau, Prahova und Braila - offizielle Luftschutzwarnungen (RO-Alert) herausgegeben.