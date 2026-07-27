Wegen historischem Tiefstand: Rumänien schaltet Atomreaktor ab

Rumänien schaltet wegen des niedrigen Wasserstands der Donau ab Dienstag einen seiner beiden Atomreaktoren ab. Das Energieministerium in Bukarest teilte am Montag mit, die Maßnahme diene dem Schutz der Kühlsysteme. Der Pegel des Flusses sei auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren gesunken. Der staatliche Betreiber Nuclearelectrica verfügt über zwei Reaktoren mit einer Leistung von jeweils 706 Megawatt, die etwa ein Fünftel der rumänischen Stromproduktion ausmachen.