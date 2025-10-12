Rückkehr nach Gaza: Hoffnung in der Trümmerlandschaft

Seit Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg sind bereits Hunderttausende Palästinenser in den weitgehend zerstörten Norden des Gazastreifens zurückgekehrt. Viele reagierten schockiert auf das Ausmaß der Zerstörungen - zahlreiche Menschen haben ihr Zuhause verloren. Nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes sind seit Freitag mehr als 300.000 Menschen in den Norden des Küstenstreifens zurückgekehrt. Rückkehr inmitten von Trümmern Umm Hassan Tafisch erzählt, sie sei nach einem Jahr aus dem Süden in die Stadt Gaza zurückgekommen. "Doch mein Haus, in dem ich 30 Jahre gelebt habe, ist nur ein Haufen Steine und verbogenes Metall", sagte die 48-Jährige. An dem Überrest einer Wand hänge noch das Hochzeitsfoto ihres Sohnes. "Ich weinte nicht nur um das Haus, sondern um all die Jahre, die in einem Moment des Bombardements verschwanden." Doch auch inmitten der Trümmer fühle sie wieder "Luft in meinen Lungen". Trotz der Zerstörung bedeute die Rückkehr für sie "ein neues Leben, denn wir können nicht fernab von Gaza leben".

Der 35-jährige Mohammed Abu Auda erzählt von der Rückkehr in seine Heimatstadt Bet Hanoun im Norden des Gazastreifens: "Vor Tagesanbruch machten wir uns auf den Weg nach Norden – meine Frau, vier Kinder und viele andere Familien." Die Straßen seien voller Menschen gewesen, die zu Fuß unterwegs waren. "Als wir unser Zuhause erreichten, sahen wir nur Ruinen. Selbst die Bäume, die ich gepflanzt hatte, waren verbrannt." Die Kinder hätten gefragt: "Papa, wo ist unser Haus?" Er habe erwidert: "Hier, das ist unser Zuhause – wir werden es wieder aufbauen." Der 19 Jahre alte Student Rawan al-Atar erzählt von seiner Rückkehr in das Flüchtlingsviertel Jabaliya: "Was ich sah, war anders als erträumt." Wo früher das Haus seiner Familie gestanden habe, sei nur noch ein "leeres, staubiges Stück Land" zurückgeblieben. Trotz der Trauer bedeute die Rückkehr aber auch Hoffnung: "Ich habe mich selbst nicht verloren. Ich will mein Studium in Gaza fortsetzen, hier leben und die Stadt aus den Trümmern auferstehen sehen."