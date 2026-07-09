Erdoğan schenkt Merz und Starmer Revolver samt Munition

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Großbritanniens Premierminister Keir Starmer und andere Regierungschefs haben auf dem NATO-Gipfel vom türkischen Gastgeber Recep Tayyip Erdoğan einen scharfen Revolver samt einer Schachtel Munition geschenkt bekommen. Ein deutscher Regierungssprecher sagte dazu: „Der Revolver wurde der Botschaft übergeben, damit er ordnungsgemäß eingeführt und dann in der Sammlung offizieller Geschenke inventarisiert werden kann.“

Von den ungewöhnlichen Geschenken hatte zunächst Starmer Reportern auf dem Heimflug berichtet, wie der „Guardian“ und die Nachrichtenagentur Press Association berichteten. In jede Waffe war demnach der Name des Beschenkten eingraviert. Auch eine Ausfuhrgenehmigung Erdoğans habe jeweils beigelegen.