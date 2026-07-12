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Ausland

Republikanischer US-Senator Lindsey Graham 71-jährig gestorben

Graham vertrat in der Außenpolitik eine harte Linie gegenüber Russland und dem Iran.
12.07.2026, 09:06

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Der US-Senator Lindsey Graham spricht mit erhobener Hand und ernstem Gesichtsausdruck.

Der prominente US-Senator Lindsey Graham ist tot.  Wie es in einer Erklärung seines Büros hieß, starb der eng mit US-Präsident Donald Trump verbündete republikanische Politiker am Samstag mit 71 Jahren nach „kurzer und plötzlichen Krankheit“. 

Der aus South Carolina stammende Graham war unter anderem häufiger Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in Februar trat er am Rande der Konferenz bei einer Großveranstaltung der iranischen Exil-Opposition auf.

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In der Erklärung zu seinem Tod hieß es, seine Familie bedanke sich „bei allen, die für sie beten“. Sie bitte „um Respekt für ihr Privatleben in dieser extrem schwierigen Zeit“.

Graham vertrat in der Außenpolitik eine harte Linie gegenüber Russland und dem Iran. Noch am Samstag hatte sich Graham gemeinsam mit einem republikanischen und zwei demokratischen Kollegen auf verschärfte Sanktionen gegen Russland geeinigt.

kurier.at, msim  | 

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