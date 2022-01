Rekordzahlen wegen Omikron: US-Schulen verschieben Ferienende

Der US-Epidemiologe Anthony Fauci warnt angesichts der schieren Zahl an Neuinfektionen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems – selbst wenn Omikron tatsächlich bei den meisten Infizierten zu milderen Verläufen führen sollte.

In gut drei Wochen sei die Zahl der Hospitalisierungen um 50 Prozent gestiegen, so Fauci. In den Bundesstaaten Delaware, Maryland, Ohio und Washington, D.C., gebe es mehr Menschen in Spitalsbehandlung denn je zuvor in der Pandemie.