Rekordpreise bei Rindfleisch: Trump nimmt Fleischriesen ins Visier

Das US-Justizministerium ermittelt nach Vorwürfen von Präsident Donald Trump gegen große Fleischkonzerne des Landes. "Ich habe das Justizministerium gebeten, unverzüglich eine Untersuchung gegen die Fleischkonzerne einzuleiten, die den Preis für Rindfleisch durch illegale Preisabsprachen und -manipulationen in die Höhe treiben", teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. Justizministerin Pam Bondi bestätigte am Freitag auf X, dass die Untersuchung begonnen habe.

Die US-Regierung geht damit gegen hohe Lebensmittelpreise vor. Auch gegen Eierproduzenten läuft bereits eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Preisabsprachen.